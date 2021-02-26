التجارة عن بعد: كريسطال … رب ضارة نافعة

في الوقت الذي فرضت فيه السلطات المغربية، الحجر الصحي، في إطار التصدي لانتشار الفيروس، وجد الكثير من التجار محلاتهم مغلقة، وأنهم ممنوعون من مزاولة عملهم بشكل طبيعي، وهو ما أثر على الكثير منهم بشكل سلبي. لكن في المقابل نجد أن تجار ا آخرين، وجدوا أن قرار الإغلاق فرصة جيدة، من الصعب عدم استغلالها أو التفريط فيها، إذ بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات والتي فرضت عليهم ومنعتهم من استقبال الزبناء في المحلات، غيروا طريقة “البيع”، وفكروا في أن يكون عن بعد.

وداد كريسطال، صاحبة محل لبيع الملابس التقليدية والإكسسوارات، من التجار الذين فرضت عليهم جائحة فيروس كورونا اعتماد “التجارة عن بعد”. فبعد فرض الحجر الصحي، كانت كريسطال ملزمة بإغلاق محلها التجاري في وجه زبنائها، والبقاء في منزلها في انتظار قرار السلطات والسماح لها بإعادة الحياة لمحلها، لكنها حسب تعبيرها، لم تظل مكتوفة الأيدي، وفكرت في البحث عن البديل، ولم تجد غير بيع منتوجاتها “عن بعد”، وهي الخطوة التي لم تندم عليها، وتعتبرها من فضائل جائحة فيروس كورونا المستجد.

تقول كريسطال، إنه قبل الحجر الصحي، كانت لها تجارب متواضعة في مجال “التجارة عن بعد”، إذ أنها كانت تركز بشكل أكبر على “التجارة العادية” أي البيع المباشر واستقبال الزبناء في محلها.

وأضافت كريسطال في حديثها مع “الصباح”، أنه في الوقت الذي وجدت فيه نفسها في المنزل، تنتظر قرار فتح المحلات التجارية، فكرت في تطوير تجاربها في ما يتعلق بالتجارة عن بعد، واستغلت مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج للملابس التقليدية التي تعرضها للبيع، وهي المهمة التي نجحت فيها “لم أكن أتصور يوما أنني سأغير أسلوب تجارتي، إذ كنت في السابق أفضل البقاء في المحل واستقبال الزبناء، أما اليوم، فقد تغير الوضع، وصرت أفضل التجارة عن بعد”، حسب قولها، قبل أن تضيف “رب ضارة نافعة”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنها بعدما ركزت على التجارة عن بعد، تمكنت من الوصول إلى الزبناء من مدن مختلفة، إذ أن الامر لم يعد يقتصر فقط على الزبناء الذين يوجدون بمدينتها، قبل أن تضيف أنه صار لها، أيضا، زبناء من خارج المغرب، يقتنون ملابس تقليدية من تصميمها، ما جعلها تحظى بشهرة كبيرة.

صحيح أن كريسطال، حسب تعبيرها، واجهت بعض المشاكل في البداية، سيما أنها تحرص على أن تتوصل بالمال قبل ارسال البضاعة، إلا أنها استطاعت أن تتجاوز كل ذلك، وتمكنت من اكتساب ثقة زبنائها. وبالنسبة إلى الخدمات التي توفرها كريسطال من أجل تشجيع زبنائها على اقتناء ما تعرضه، قالت إنها تتيح إمكانية استبدال البضاعة، علما أنها في بعض الحالات يمكن للزبون أن يسترجع نقوده “أحرص على أن تكون الثقة بيني وبين الزبون، ولهذا السبب لم أجد أي مشكل منذ أن بدأت اعتمد على التجارة عن بعد، فالمهم بالنسبة إلي أن يكون الزبون راضيا”.

الثقة أساس التجارة عن بعد، وإذا ما كسبها التاجر سيقترب من الزبناء أكثر.

إيمان رضيف