إيطالي يبتكر” كمامة المشروبات”

ابتكر إيطالي “كمامة المشروبات” بتصميمه جهازا صغيرا يسمح بتناول مشروبك دون خلع القناع. في محاولة للتعايش بشكل طبيعي مع كورونا. جاء الابتكار على يد رجل الأعمال الإيطالي الشاب ماتيو بوتين، 23 عاماً، من ميلانو، وهو عبارة عن صمام صغير يتم تثبيته على القناع الواقي من كورونا، وأطلق عليه “الحيلة الآمنة”.

ويسمح غطاء الكمامة بوضعه بشكل صحيح على القناع باستخدام “ماصة” لشرب الماء أو أي مشروب آخر. يتميز الجهاز الصغير بإمكانية تفكيكه وإعادة وضعه وتثبيته على أي نوع أو شكل من الكمامات، في اختراع لن ينال إعجاب الشباب فقط، بل أيضاً المسنين، لتناول المشروبات بأمان خارج المنزل، في فكرة أصلية لجعل الحياة أسهل في هذه الأوقات الصعبة.

استقالة إدارة مدرسة سخرت من أولياء الأمور

استقال أعضاء مجلس إدارة مدرسة أمريكية بعد بث اجتماعاتهم على “زووم” عن طريق الخطأ، وكانوا يسخرون من أولياء أمور التلاميذ. وأعلنت دائرة مدارس أوكلي يونيون الابتدائية، بكاليفورنيا، استقالة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل الجمعة الماضي، بعد يومين من الاجتماع العام، الذي سُجل جزء منه وتمت مشاركته على “يوتوب”.

وقدم أعضاء مجلس المدرسة، المكون من 4 أشخاص، استقالتهم، بعد إدراكهم أن اجتماعهم المصور والمليء بالألفاظ النابية بُث للجمهور على تطبيق زووم، أثناء مناقشتهم إعادة فتح المدارس التي أغلقت أثناء وباء كورونا. وتابع عدد كبير من الناس أعضاء مجلس الإدارة وهم يشكون من الآباء الذين يريدون عودة المعلمين إلى فصولهم الدراسية.

خريطة تفاعلية “تفضح” الجيران المزعجين

يتصاعد الجدل في اليابان بشأن إطلاق خريطة تفاعلية تكشف الأحياء والمناطق السكنية التي يقطنها “أطفال مزعجون”، حيث يستطيع الباحثون عن مواقع هادئة تجنب الإقامة فيها. وأطلق على الخريطة اسم “دوروزوكو ماب”، وهو مصطلح يستخدم في اليابان للإشارة إلى الأشخاص الذين يتحدثون بصوت عال في الأماكن العامة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام يابانية، فإن الخريطة ستتيح تحديد “مناطق الإزعاج” بناء على تقييم السكان الذين سيكون بمقدورهم إضافة التعليقات، والحديث عن تجاربهم في الإقامة قرب جيران مزعجين.

ورغم ترحيب كثير من اليابانيين الذين يعرف عنهم تمتعهم بطباع هادئة ومتحفظة بالخريطة، إلا أن آخرين اعتبروها شكلا من أشكال انتهاك الخصوصية.