رقم قياسي لبونو في “الليغا”

حقق ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، رقما قياسيا، في تاريخ النادي الأندلسي.

وحافظ بونو على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، مساء أول أمس (الاثنين)، خلال مواجهة أوساسونا، والتي انتهت لصالح زملاء يوسف النصيري بهدفين لصفر، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من منافسات “الليغا”.

ووصل الدولي المغربي إلى 517 دقيقة، دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليحطم الرقم القياسي السابق للحارس أنطونيو بيتو، والذي بقي صامدا لأربع سنوات، إذ حافظ على شباكه في أربع مباريات متتالية.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 48 نقطة، متجاوزا برشلونة الذي تراجع إلى المركز الرابع ب47 نقطة.

ن. ك