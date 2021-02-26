فواتير كورونا تسقط مسؤولين جماعيين

انطلاق محاكمة رئيس جماعة بني يخلف ومسؤول جماعي

تبت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اليوم (الأربعاء)، في ملف رئيس جماعة بني يخلف، ومدير المصالح الجماعية، ومسؤول إحدى الشركات، المتهمين، حسب شكاية، بـ “التواطؤ واستغلال النفوذ والاختلاس، والزيادة في الأسعار، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

وذكر مصدر مطلع أن هيأة المحكمة وجهت استدعاء الحضور لرئيس الجماعة ومدير المصالح ومسؤول الشركة، عبر مفوض قضائي، للبت في الشكاية التي وجهها دفاع مستشار جماعي تفيد أن “المشتكى بهم تواطؤوا من أجل خرق القانون والتلاعب في الاتفاقية رقم 2020/1 المبرمة بين جماعة بني يخلف وإحدى الشركات حول تزويد الجماعة بمواد الإطعام بمبلغ 99 ألف درهم”. وقالت الشكاية “إنه في أبريل الماضي، عرفت فاتورة تحمل رقم 2020/02، وتتعلق بتزويد جماعة بني يخلف المحمدية بمواد متعلقة بإطعام الأعوان المشتغلين في فترة الحجر الصحي، ارتفاعا متعمدا، إذ كانت تحمل مبلغ 33 ألفا و225 درهما، وتم أداؤها في ماي الماضي، بعد صرفها من الخزينة الإقليمية بالمحمدية لفائدة الشركة المذكورة، وهمت الزيادة أسعار مواد أساسية مدعمة من قبل الدولة، إضافة إلى تحريرها باللغة الفرنسية”.

وجاء في الشكاية المباشرة أن “المشتكى بهم تواطؤوا في ما بينهم لاستغلال النفوذ الممنوح لهم بمقتضى مهامهم ومسؤولياتهم من أجل اختلاس المال العام بالزيادة غير القانونية في الأسعار”.

أما في ما يتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، فأفادت الشكاية “أن رئيس المجلس الجماعي نفسه ومدير المصالح الجماعية قاما بتزوير الاستدعاء الخاص بالمشتكي لحضور الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ في 12 أكتوبر الماضي، لاستعماله في الدعوى المعروضة أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء في جلسة اليوم نفسه، بتقديم استدعاءين مزورين، الأول، تضيف الشكاية، يتوفر على “ختم بيضاوي الشكل خاص بكتابة المجلس موقع من رئيس الجماعة، ووضع بأعلى الاستدعاء في المكان المخصص لقيادة بني يخلف من أجل التمويه”، إضافة إلى “إخفاء وصل التسليم الذي يوجد بأسفل الاستدعاء بعدة أوراق بيضاء”، والثاني لا يحمل ختم كتابة المجلس، وإنما يحمل ختم مدير المصالح الجماعية وموقع من قبل رئيس الجماعة ولا يتوفر على ختم قيادة بني يخلف.

يذكر أن لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مازالت تواصل أبحاثها، منذ حوالي الشهرين، في ملفات تدبير شؤون الجماعة نفسها، كما حلت لجنة ثانية، الأسبوع الماضي، بالجماعة للبحث والتقصي في اختلالات التعمير، خصوصا رخص الاستثناء.

خالد العطاوي