بورصة الدار البيضاء…تراجع عند بداية التداولات

سجلت بورصة الدار البيضاء عند بداية تداولاتها، اليوم (الثلاثاء)، تراجعا على مستوى الأداء، بسبب خسارة المؤشر الرئيسي مازي لـ 0,11 في المائة، مستقرا في 11.440,79 نقطة.

فيما انخفض مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,14 في المائة، إلى 932,68 نقطة، في الوقت الذي خسر فيه ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 0,12 في المائة، مسجلا 9.317,70 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، تراجع مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” إلى 10.499,80 نقطة (ناقص 0,03 في المائة)، بينما انخفض “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,11 في المائة، إلى 9.797,15 نقطة.

وبدوره، هبط المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,12 في المائة إلى 872,73 نقطة.