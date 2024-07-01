البريد بنك يرعى اللاعب البارالمبي أيوب السادني

وقع البريد بنك اتفاقية رعاية مع أيوب السادني، العداء البارالمبي المتخصص في سباقات السرعة 400 متر T47 في حفل عرف حضور الأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية وحميد العوني، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشف بلاغ للبريد بنك أنه أراد دعم السادني لأن طموحه ومثابرته يعكسان القيم التي تجسد التزامه تجاه الشباب والإدماج، كما أن البنك برعايته لهذا الرياضي يعبر عن التزامه بالإدماج الاجتماعي وتعزيز بيئة عادلة لجميع المغاربة، كما أن البنك يريد إلهام الشباب المغربي حول قيم المثابرة والإنجاز، ويكرر التزامه الذي يتجلي من خلال شعاره “لكل المغاربة” بالعمل من أجل جميع المواطنين دون تمييز.

وسبق لأيوب السادني أن تألق في دورة الألعاب البارالمبية 2020 محققا الميدالية الذهبية ورقما قياسيا عالميا، وكرر أداءه ليصبح بطل العالم في بطولة باريس عام 2023 محققا مرة أخرى رقما قياسيا عالميا، وأخيرا في ماي 2024 عزز السادني مكانته بفوزه ببطولة العالم في كوبي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تحظى بدعم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤكد الرغبة المشتركة في تطوير الرياضة الخاصة بهذه الفئة في المغرب وتعزيز قيم التضامن والإنصاف بشكل غير مباشر.

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