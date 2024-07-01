الطالبي العلمي: أخنوش نفذ مشاريع ظلت حبيسة شعارات للحكومات السابقة

أكد راشيد الطالبي العلمي، قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت، أن الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، حرصت على تفعيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي نادى به الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وظل حبيس شعارات الحكومات المتتالية، دون أي محاولة لتنزيله على أرض الواقع.

ولفت الطالبي، في مداخلة له خلال انعقاد المناظرة الثانية لهيأة المهندسين التجمعيين بطنجة، إلى الدور المحوري الذي يلعبه المهندس في الإنجازات التي حققتها الحكومة، مستدركا حديثه بالقول: “من يعارضون هذه الحكومة ويهدمون بدون مهندس، نطلب منهم أن يستعينوا بخبرة المهندسين وأن يهدموا بقواعد”.

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