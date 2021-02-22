افتتاح تداولات بورصة الدار البيضاء على انخفاض

سجلت بورصة الدار البيضاء في بداية تداولاتها، اليوم (الإثنين) ، انخفاضا في التداولات،حيث سجل مؤشر مازي تراجعا بنسبة 0,25 بالمائة (11.438,29 نقطة).

كما خسر مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة) ، 0,26 في المائة، مسجلا 932,51 نقطة . فيما سجل ماديكس تراجعا بنسبة 0,26 ليستقر عند 9.316,52 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية ، استقر مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ ، عند 10.484,07 نقطة ( ناقض 0,18 بالمائة) ، في حين تراجع ” إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,22 في المائة، إلى 9.805,32 نقطة.

وفي المقابل سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” 873,39 نقطة (زائد 0,19 بالمائة).