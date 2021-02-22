أزيلال…الشروع في تقديم الجرعة الثانية من تلقيح كورونا

تعرف الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19 بإقليم أزيلال تزايدا متصاعدا في أعداد الفئات المستهدفة من هذه العملية، في ظروف صحية وتنظيمية “طبيعية وملائمة” ، في الوقت الذي شرعت فيه المراكز الصحية بهذا الإقليم في تقديم الجرعة الثانية من اللقاح كما هو الحال بمركز بزو.

ويشهد المركز الصحي الجماعي دار الولادة ببزو التابع للمندوبية الإقليمية للصحة إقبالا من قبل المواطنين من الفئات المستهدفة للاستفادة من الحقنة الأولى أو الثانية ، خاصة بعد توسيع الحملة لتشمل الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق ، وذلك تحت إشراف أطر طبية وتمريضية مختصة، وفي احترام تام للتدابير الوقائية ضد كوفيد 19.

وتستهدف هذه الحملة على مستوى الإقليم أزيد من 368 ألف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، وتم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة وأزيد من 457 نقطة تلقيح متنقلة.

كما اتخذت مندوبية الصحة بأزيلال وشركائها عدة إجراءات تتعلق بالحكامة الجيدة، علاوة على تنظيم وتوفير الموارد الضرورية بمختلف محطات التلقيح.