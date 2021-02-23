الأهلي يستنجد ببوصوفة

استنجد شباب الأهلي الإماراتي بامبارك بوصوفة، الدولي المغربي السابق، من أجل الاستفادة من خدماته إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وتعاقد الأهلي الإماراتي مع المغربي بوصوفة (36 عاما) في صفقة انتقال حر، حتى يكون بديلا للاعب الأزبكي عزيز جانييف، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما سيغيبه عن الميادين لستة أشهر تقريبا.

وكشفت تقارير إعلامية محلية، أن إدارة الأهلي الإماراتي تسابق الزمن لتسجيل اللاعب بوصوفة في قائمة الفريق، قبل غد (الأحد)، وهو التاريخ المحدد لتسجيل لاعب حر، بعد ترخيص من اللجنة الطبية.

ع. ك