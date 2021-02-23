كرمة يستدعي 23 لاعبا لمواجهة تطوان

وجه أمين كرمة، المدير التقني والمدرب الحالي لأولمبيك آسفي، الدعوة إلى 23 لاعبا للسفر إلى طنجة، من أجل مواجهة المغرب التطواني اليوم (السبت) في إطار الدورة السابعة من بطولة القسم الأول.

ويوجد ضمن لائحة اللاعبين ثلاثة حراس هم أحمد مروان بساك ومختار مجيد وأشرف الهلالي، إضافة إلى 20 لاعبا، هم مراد الناجي والمهدي عطوشي ومهدي زايا، العائد من الإصابة، وكلاوديو رفاييل دي سانتوس وكريم بونكات ومنصف العمري وسيف الدين الكحلاوي ووليد الصبار ومحمد أمين الصبار وأسامة محروس وعبد الرحمان كساك ويوسف مشط وبولاكو جاردسون وصلاح الدين الرحولي وكاسيي مارسيال تييري وأيوب الكعداوي وحمزة خابا وصالح السلامي ويوسف السوطي وصلاح الدين بنيشو.

وخاض الفريق حصة تدريبية، صباح أمس (الجمعة)، بملحق الملعب الكبير لطنجة، الذي يحتضن المباراة، التي تنطلق في الثالثة اليوم (السبت).

وقال المهاجم أيوب الكعداوي “أنا سعيد جدا بالعودة من جديد إلى مساندة زملائي، في رقعة الملعب بعد غياب دام لمدة أربعة أشهر و11 يوما، بسبب وعكة صحية. أنا فخور بالعودة، لأن فريقي في أمس الحاجة لكل لاعبيه. أتمنى أن أقدم ما هو مطلوب مني، وأن أكون عند حسن ظن الجميع”.

وأضاف قائلا “الاستعدادات لمباراة المغرب التطواني مرت في ظروف جيدة وأخوية بين اللاعبين. أتمنى تحقيق الفوز والعودة بالنقط الثلاث لتعويض النقط التي ضاعت منا في المباراة السابقة أمام المغرب الفاسي”.

ح. ر (آسفي)