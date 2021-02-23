القرطبي تحيي الفلانتاين

أطلقت الفنانة فاطمة الزهراء القرطبي، أخيرا، أغنية بعنوان “أول ما شافتو العين”، لمناسبة عيــــد الحب.

وتعاملت القرطبي في أغنيتها الجديدة، مع الشاعر الغنائي فؤاد الوافي، فيما تولى رضی الإدريسي تلحينها وتوزيعها موسيقيا، إذ عرفت بأدائها للتراث المغربي والغرناطي خاصة، ومثلت المغرب في محافل عربية ودولية عديدة، أهمها غناؤها في دار الأوبرا المصرية.

وسبق لفاطمة الزهراء قرطبي أن قدمت مجموعة من الأغاني، منها “يا مالك القلوب” وهي من كلمات الشاعرة المغربية عتيقة بنزيدان وألحان محمد شريف، وأغنيتان من توقيع الملحن شكيب العاصمي بعنوان “يا ريت” و”ترحاب”، إضافة إلى أغنية “حبك لغز” وهي من ألحان الطاهر طه، فضلا عن أغنية “يا غزيّل”.

وجدير بالإشارة إلى أن فاطمة الزهراء القرطبي هي من مواليد وجدة، ومستقرة بالرباط وتابعت دراستها في الفن وهندسة الطيران المدني، كما بدأت مسارها الفني في سن مبكرة في المعهد الموسيقي في وجدة.

وحصلت على جوائز “أفضل صوت” في العديد من المهرجانات كما مثلت المغرب في برنامج “أراب آيدول” في 2013 ووصلت إلى النهائيات.

ع. م