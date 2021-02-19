بوريطة يستقبل وزير خارجية غامبيا الذي حمل رسالة إلى الملك

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بالرباط، نظيره الغامبي مامادو تانغارا، الذي حمل رسالة من الرئيس الغامبي أداما بارو، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال تانغارا، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع بوريطة، “جئت إلى المغرب لتسليم دعوة من رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو إلى أخيه وصديقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لزيارة غامبيا”.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير الشؤون الخارجية الغامبي بجودة العلاقات التي تجمع بين غامبيا والمملكة المغربية.