بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على انخفاض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات حصة اليوم الأربعاء، على وقع الانخفاض، إذ سجل مؤشره الرئيسي مازي خسارة بنسبة 0,07 في المائة (11.571,92 نقطة).

أما مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، فقد سجل تراجعا بنسبة 0,03 في المائة ليستقر في 944,96 نقطة، وبدوره تراجع ماديكس، مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة 0,08 في المائة ليستقر في 9.429,90 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، استقر مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” في 10.605,54 نقطة (ناقص 0,03 في المائة)، وسجل مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل – ليكيد” خسارة بنسبة 0,06 في المائة، مسجلا 9.945,36 نقطة.

ومن جهته، تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,07 في المائة ليستقر في 882,99 نقطة.