إدانة مروج مخدرات بالجديدة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، قرارها القاضي، بإدانة مروج للمخدرات والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته، في حالة اعتقال، بجنحة الاتجار في المخدرات، وعلمت “الصباح” أن المروج الموقوف، يقضي عقوبة حبسية مدتها أربع سنوات على خلفية تورطه في قضية جنائية. وتوبع المروج المعتقل بناء على عدة مساطر مرجعية، بعدما سبق وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، بعد ورود اسمه على خلفية إيقاف عدد من المستهلكين قرب الحي الصناعي، واعترافهم بمزودهم من مادة الشيرا، الذي كان يروج الممنوعات قرب الحي الصناعي. وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي، استمعت للمروج الموقوف الذي يقضي عقوبة حبسية، فاعترف بالمنسوب اليه، قبل أن تتم إحالته مجددا على وكيل الملك، وبعد استنطاقه. قرر متابعته في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة اليه، واحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة لمحاكمته. وأثناء أطوار محاكمته عن بعد تراجع عن تصريحاته السابقة المدلى بها أمام المحققين، وبعد التأمل تقررت إدانته حسب المنسوب إليه.

أحمد سكاب (الجديدة)