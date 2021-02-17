كمين يسقط مروج “شيرا” بسلا

أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، الأسبوع الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، متهما بتكوين شبكة مختصة في حيازة “الشيرا” والاتجار فيها، وله ارتباطات مع مهربين بمدن الجهة الشمالية للمملكة.

وضبطت عناصر الشرطة بحوزة الظنين الذي يمتهن الحلاقة، نصف كيلو غرام من الشيرا، كانت معدة للبيع، ومبلغا ماليا، وهاتفا محمولا. وتبين للمحققين أن المحجوزات مصدرها إقليم شفشاون.

وبعد استنطاق وكيل الملك للموقوف الملقب ب”قزوم”، أمر بإيداعه السجن المحلي بالعرجات 2، فيما حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق مزوده، على الصعيد الوطني.

وأفاد مصدر مطلع “الصباح” أن مصالح أمن المنطقة توصلت بمعلومات مفادها وجود الموقوف قرب مؤسسة تعليمية خاصة بحي الانبعاث، يزاول نشاطه في الاتجار بالممنوعات، ونصبت له كمينا، انتهى بإحكام القبضة عليه، وبعد تفتيشه عثرت عناصر الأمن ذاتها على كمية مهمة من الشيرا.

وتوالت اعترافات الموقوف في ترويج الممنوعات، وكشفت التحريات ربطه علاقات مع بائعين بالتقسيط بالحي، كما كان الموقوف يستعمل هاتفه المحمول في تحديد مواعيد اللقاءات بأزقة الحي الشعبي، ما سهل عليه جني أرباح مالية.

عبد الحليم لعريبي