العثور على قاصر موضوع بحث

مكن التنسيق بين مصالح الأمن بمراكش والبيضاء، من العثور على فتاة قاصر تبلغ 12 سنة، الخميس الماضي، بمحطة القطار بمراكش، بعد يوم واحد من مغادرة بيت أسرتها بالبيضاء.

وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، تمكنت من تحديد مكان وجود القاصر التي كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة، مسجل لدى مصالح الأمن بالبيضاء.

وأوضح المصدر أن عائلة الفتاة تقدمت ببلاغ بعد مغادرتها منزل عائلتها بحي سيدي مومن في ظروف غامضة، ليجري تعميم البحث على الصعيد الوطني، حول الطفلة المصرح باختفائها، وذلك قبل أن تعثر عليها فرقة الشرطة السياحية بمراكش مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بواسطة القطار.

وجرى تسليم الفتاة المختفية لأفراد أسرتها، فيما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لتغيب الطفلة المذكورة عن بيت العائلة.

عادل بلقاضي (مراكش)