“جميلة والوحش” المصرية تتوج بالمغرب

حازت لقب أفضل عرض للمعاهد المسرحية بإفريقيا والسفير يتسلم الدرع

حصدت فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية المصرية لقب أفضل عرض للمعاهد المسرحية على مستوى قارة أفريقيا في 2020 بعرض “الجميلة والوحش” وجائزة الدوري الإفريقي.

واستقبل أشرف إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، بداية الأسبوع الماضي، بالرباط الفنان المغربي سعيد أيت باجا، مدير المهرجان الدولى للمعاهد المسرحية، ورئس جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي، ومحمد أمين بنيوب، كاتب وناقد مسرحى وأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي، بحضور هبة بهاء الدين سعيد، الملحق الإداري ومدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالمغرب، بمناسبة فوز العرض المسرحي المصري ” الجميلة والوحش”، والذي شاركت فيه الفرقة المصرية من المعهد العالي للفنون المسرحية بجمهورية مصر العربية بجائزة الدوري الإفريقي للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية بدورته السادسة الذي نظم افتراضيا، في الفترة من 4 إلى 11 دجنبر الماضي، وتسلم السفير الدرع بالنيابة عن الفرقة التي تعذر حضورها للمهرجان الذي عقد افتراضيا نظرا لظروف فيروس كورونا.

وسيتم بعث الدرع بالحقيبة الدبلوماسية لوزارة الثقافة المصرية. يذكر أن المعهد العالي للفنون المسرحية شارك بالمهرجان على مدى ثلاث سنوات متتالية. والمهرجان منظم من قبل وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية وجمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي بمشاركة 14 دولة ممثلة لإثني عشر معهدا عاليا للفنون المسرحية: جمهورية مصر العربية. فلندا، النرويج،الكونغو الديموقراطية، إسبانيا، فرنسا، هولندا، الشيلي، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، بولونيا، بالإضافة إلى المملكة المغربية، وشهد المهرجان مشاركات دولية لأكثر من 200 فنان مسرحي وأكاديمي.

ويذكر أن جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي نظمت بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والمسرح الوطني محمد الخامس الدورة السادسة من المهرجان الدولي للمعاهد العليا للمسرح الذي عرف تقديم 14 عرضا مسرحيا من أربع قارات (إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوربا)، لمعاهد متخصصة، منها

المعهد الوطني العالي للفن الدرامي بباريس، والمدرسة الملكية العليا للفن الدرامي بمدريد، والمعهد العالي لفنون المسرح بالقاهرة، وجامعة الموسيقى والدراما والإعلام بهانوفر بألمانيا، والمركز الجامعي للمسرح بمكسيكو، وأكاديمية المسرح أوجست إيفردينغ بميونيخ بألمانيا، والمعهد الوطني للفنون بكنشاسا (جمهورية الكونغو الدموقراطية)، وجامعة الفنون بأوتريخيت (هولندا).

خالد العطاوي