اعتقال أصحاب قوارب مخدرات بالقنيطرة

سقوط 10 متهمين بمحاولة تهريب أكثر من طنين من الشيرا

ضرب المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، بقوة منتصف الأسبوع الماضي، وأوقف 10 أشخاص لهم صلة بمحاولة تهريب طنين ونصف طن من الشيرا، كانت في طريقها للتهريب من ضواحي واد سبو، وأحيل المتابعون على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة الغرب، بعد تمديد الحراسة النظرية لعدد منهم.

وأوضح مصدر «الصباح» أن الخبرات التقنية التي أمرت بها النيابة العامة نجحت في الاهتداء إلى هوية المتورطين في الحادث، ويتعلق الأمر بأصحاب ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بواد سبو، كانوا ينقلون المخدرات إلى قارب كبير بشاطئ الشليحات، كما أوقفت عناصر التدخل متورطا في نقل الممنوعات من الشمال نحو ضواحي القنيطرة، فيما الآخرون مساعدون في حمل رزم الشيرا.

وحسب المصدر نفسه اهتدى المحققون إلى هوية مالك المخدرات الذي يتحدر من طنجة وشركاء آخرين له، وهو ما سيرفع عدد المتورطين إلى أكثر من عشرة أشخاص، ويشتبه بقوة أن زعيم التهريب الدولي كان وراء محاولة تهريب كميات أخرى من شواطئ مولاي بوسلهام.

وأفشلت يقظة الدرك القضائي والبحري قبل أسبوعين محاولة تهريب الممنوعات القادمة من مدن وقرى جبلية بالشمال، بعدما تسلل أصحابها ليلا إلى ضفاف الشاطئ قصد تهريب الشحنة الكبيرة، وأثناء المداهمة الليلية لاذ المتورطون بالفرار. وبعد يومين من التحقيقات الميدانية والتقنية سقط صاحب مركب وهو يتحدر من قصبة المهدية بإقليم القنيطرة، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، أملا في الكشف عن هويات العقول المدبرة للعملية وأصحاب الممنوعات، قبل أن تساعد الخبرة التقنية في الوصول إلى هوية أغلب المتورطين، بعدما رفض الموقوف الأول الكشف عن أسمائهم للمحققين.

وساهمت معلومات وثيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي وأيضا أجهزة استخباراتية تابعة للأمن الوطني، في إفشال محاولة التهريب، وتوجه كومندو دركي إلى ضفاف الشاطئ، ونقلت المحجوزات إلى مقر القيادة الجهوية من أجل وزنها، وبعدها أحيلت على الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تجهيز مذكرة مطالب مدنية تراعي حجم المحجوز أثناء المطالبة بالتعويضات المالية فور سقوط المتهمين الرئيسيين.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح» من إيفادات أحال وكيل الملك الموقوفين العشرة، نهاية الأسبوع الماضي، على قاضي التحقيق من أجل مواصلة استنطاقهم في الجرائم المقترفة والتي تتعلق بتكوين شبكة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات ومحاولة التهريب باستعمال ناقلات ذات محرك ونقل وحيازة الشيرا.

عبدالحليم لعريبي