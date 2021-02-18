“شباب في الواجهة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الحواري “شباب في الواجهة”، الذي يشرف على تقديمه الإعلامي مهدي محيب.

ويتناول البرنامج في حلقة اليوم، موضوع “الرقمنة والعنف الموجه ضد المرأة”، ومن المتوقع أن يستضيف محيب، خبيرا في المجال الرقمي والمعلوميات للإجابة عن أسئلة في الموضوع.

ولا يعد “شباب في الواجهةّ” من البرامج الجديدة على “الأولى”، فقد كان يبث منذ سنوات وتعاقب على تقديمه عدة منشطين، بينهم فاطمة البارودي، قبل تعيينها على رأس مديرية الأخبار بـ”الأولى”، ثم قدمت بعضا من حلقاته فرح ساعف، قبل أن يتوقف ويعود للظهور في الموسم التلفزيوني الحالي بمنشط جديد.

وأطل “شباب في الواجهة” على مشاهدي “الأولى، بعد الاعتماد على ديكور جديد، علما أن القناة تراهن عليه القناة لاستقطاب نسبة كبيرة من المتابعين.

إ.ر