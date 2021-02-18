كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

استهل الرجاء الرياضي تداريبه، أمس (الاثنين)، مباشرة بعد مباراة الاتحاد المنستيري في كأس «كاف»، أول أمس (الأحد)، إذ فضل جمال سلامي مدرب الفريق عدم منح لاعبيه أي يوم راحة، بسبب البرنامج المزدحم.

ويسافر الفريق الأخضر للرباط اليوم (الثلاثاء)، لمواجهة الجيش الملكي غدا (الأربعاء)، لحساب الجولة السادسة من البطولة، قبل العودة للبيضاء وإجراء حصتين تدريبيتين، ثم السفر لتونس الجمعة المقبل لمواجهة الاتحاد المنستيري.

الوداد الرياضي

عاد أشرف داري للتداريب الجماعية، رفقة الوداد الرياضي، بعدما أنهى مرحلة التداريب الفردية بنجاح، وتعافى من الإصابة.

ومن المقرر أن يقيم الطاقم الطبي حالة داري، قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات المقبلة مع زملائه.

الفتح الرياضي

تأكد غياب سعد أيت الخرصة، لاعب الفتح الرياضي، في المباراة التي تجمع فريقه بالوداد الرياضي، اليوم (الثلاثاء)، لحساب الجولة السادسة من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن الطاقم الطبي للفتح أشعر المدرب مصطفى الخلفي، بصعوبة الاعتماد على اللاعب في المباراة، وأنه ملزم بالبقاء فترة تحت أنظار طبيب الفريق، ومن المنتظر أن يكون جاهزا في المباراة المقبلة.

الجيش الملكي

سيكون الحارس أيوب لكرد ورضى سليم وزكرياء فاتي حاضرين في مباراة فريقهم الجيش الملكي والرجاء الرياضي، غدا (الأربعاء)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة السادسة من البطولة.

وكشف مصدر مطلع أن اللاعبين الثلاثة استعادوا لياقتهم البدنية، بعد مشاركتهم في بطولة إفريقيا للمحليين بالكامرون، في الوقت الذي استبعد فيه مشاركة أنور ترخات، لعدم جاهزيته.

الدفاع الجديدي

طرح الدفاع الجديدي بطاقة “سولو ديفاع”، “في إطار سياسة الانفتاح والتواصل للمكتب المديري للفريق”، حسب بلاغ للنادي، ستخصص لجماهيره الراغبة في دعم النادي.

وطرحت التذاكر للبيع على الأنترنت، وعلى صفحة الفريق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتبلغ قيمتها من 1000 درهم، تشمل قسيمة شراء القميص الرسمي للنادي ب 450 درهم، ومصاريف التسليم داخل الجديدة وخارجها.