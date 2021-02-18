15 سنة لمتهمين بالاتجار الدولي في المخدرات

وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش أخيرا، أحكاما تراوحت بين 8 أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا على 6 متهمين بمحاولة تصدير المخدرات نحو الخارج، ضمنهم 3 عناصر تابعة للقوات المساعدة.

وقضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما وعقاب الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم وعقاب الثاني بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، والمتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، فيما قضت بإدانة المتهم الرابع والخامس بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، فيما آخذت المتهم السادس بمانسب إليه والحكم عليه بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000درهم.

وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة من أجل الإمساك غير المشروع للمخدرات واستهلاكها والاتجار الدولي فيها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي ومحاولة تصدير المخدرات إلى الخارج والاتفاق الجماعي على ارتكاب تلك الأفعال والمشاركة فيها، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والمشاركة فيها وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، كل حسب المنســـــــــوب إليه.

جمال الفكيكي (الحسيمة)