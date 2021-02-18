أمير يغني “جينريك” “السر القديم”

علمت “الصباح” أن إيهاب أمير، اختير لأداء “جينريك” مسلسل تلفزيوني جديد، يحمل عنوان “السر القديم”.

وقالت مصادر إن إيهاب، وافق على خوض تجربة غناء “جينريك”، مرة أخرى، إذ سجل الأغنية، قبل أيام، قبل أن تضيف أن المسلسل يتوقع أن يبث خلال رمضان المقبل.

وفي سياق متصل، عاد إيهاب، أخيرا، إلى الساحة الفنية بأغنية بعنوان “الشابة”، علما أن الكليب صور تحت إدارة المخرج بدر حساني.

وأعلن المغني الشاب، استعداده لطرح عمل جديد، ويتعلق الأمر بأغنية، سجلها في أحد الأستوديوهات، إذ نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة له داخل الأستوديو، أرفقها بتعليق “الجديد قريب توحشتكم”.

وخطف أمير، السنة الماضية، جائزة أفضل مطرب عربي للسنة الجارية، في إطار فعاليات مهرجان جوائز الفضائيات العربية الذي نظم في القاهرة، والتي تعتمد على تصويت الجمهور، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

وعبر أمير عن سعادته بالتتويج، إذ كتب تدوينة على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، أعلن فيها الخبر، وأيضا وجه شكره فيها لكل شخص صوت من أجله.

إ.ر