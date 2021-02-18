عبد العزيز تنضم لـ”المداح”

انضمت الفنانة دنيا عبد العزيز لمسلسل “المداح” مع الفنان والمطرب حمادة هلال، والذي من المقرر المنافسة به في رمضان المقبل.

ويعد العمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، إذ تجسد دنيا دور البطولة أمام هلال، علما أن أحداث المسلسل، ستتوالى في إطار الغموض والتشويق. ويواصل مخرج العمل أحمد سمير فرج، ترشيح باقي الأبطال للتعاقد معهم وانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة. يشار إلى أن دنيا عبدالعزيز، تواصل تصوير مسلسل “اللي ملوش كبير”، الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، ومن المفترض أن يتم عرضه في سباق دراما رمضان 2021.

شاكر يطرح “وينك حبيب”

طرح النجم اللبناني فضل شاكر أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان “وينك حبيب”، من كلمات وألحان أيمن قميحة، ومن توزيع ومكساج وماسترينغ عمر الصباغ، وإخراج محمود رمزي وإشراف عام إياد النقيب.

ويعد هذا الكليب بمثابة عودة للنجم فضل شاكر لتصوير أغانيه على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد غياب 9 سنوات منذ إطلاقه كليب “ما أصدق”، ليطرح شاكر هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.