بنك المغرب: شريط فيديو للترويج للأداء بواسطة الهاتف المحمول

نشر بنك المغرب شريط فيديو على منصة “يوتوب” للترويج لعمليات الأداء وتحويل الأموال بواسطة الهاتف المحمول (Maroc Pay).

ويبرز شريط الفيديو المتوفر باللغة الدارجة والأمازيغية ولغة الإشارة، والذي تبلغ مدته أكثر من دقيقتين، المزايا المتعددة للدفع بواسطة الهاتف المحمول بالنسبة لمختلف المستخدمين.

ويوضح شريط الفيديو، بطريقة تعليمية مبسطة، الإجراء الذي يجب اتباعه للحصول على محفظة إلكترونية، مدعومة بحساب بنكي أو حساب للأداء مفتوح لدى مؤسسات الدفع، من أجل القيام بعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول.

(و م ع)