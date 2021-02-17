إيقـاف لـص فيـلات طنجـة

أحالت عناصر الشرطة القضائية الولائية بطنجة، أول أمس (السبت)، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، شابا يبلغ من العمر 21 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث بنيت على شكايات مسجلة لدى المصالح الأمنية، تتعلق بالسرقة الموصوفة والسطو على عدد من الفيلات والمنازل السكنية، والاستيلاء على ممتلكات أصحابها، ليأمر الوكيل العام بوضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “ساتفلاج”، في انتظار إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته وفقا للتهم المنسوبة إليه.

وأفاد مصدر أمني، أن فرقة الأبحاث التابعة للدائرة الأمنية الخامسة، تمكنت من فك لغز مجموعة من الشكايات الواردة على مصالح أمنية بالمدينة خلال الأشهر الأخيرة، التي أخبر أصحابها بتعرض منازلهم وإقاماتهم للسرقة من قبل مجهولين، وذلك بعد أبحاث وتحريات ميدانية بتعاون مع الشرطة التقنية والعلمية بولاية أمن طنجة، التي استعانت بشريط فيديو يوثق لسرقة تمت من داخل إحدى الفيلات، وكذا عينات من الآثار المادية التي كان يتركها “اللص” بمسرح الجريمة، وهي عبارة عن بصمات وحمض نووي، مكنت من تحديد هوية الجاني ومقر سكناه.

وبناء على معلومات توصلت بها المصالح الأمنية، قامت عناصر الشرطة بالترصد ومراقبة المشتبه فيه، لتتمكن من إلقاء القبض عليه وهو متلبس بتسلق جدار أحد المنازل الواقعة بحي البساتين للسطو على ممتلكاته، فحاصرته وقامت بشل حركته قبل تصفيده واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه حول المنسوبة إليه.

وأوضح المصدر نفسه، أن التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث مع المشتبه فيه، كشفت أنه نفذ لوحده سلسلة من السرقات عن طريق الكسر والتسلق، مبرزا أنه كان يستغل ظروف الليل وخلو المنازل والفيلات من قاطنيها لتنفيذ عملياته، وتمكن من سرقة مبالغ مالية مهمة وحلي ذهبية وأثاث ثمين، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة من أجل استكمال البحث معه لمعرفة إن كان له شركاء آخرون، وذلك قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة بتهم تتعلق بـ “السرقة الموصوفة وتعدد السرقات المقرونة بظروف الليل والكسر مع حالة العود “.

المختار الرمشي (طنجة)