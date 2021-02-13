أخنوش: لن نقبل بإهانة ملكنا

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه “لم يكن متوقعا أن يستسيغ النظام الجزائري حجم الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك نصره الله، بخصوص وحدتنا الترابية، ولا حتى حجم الإنجازات التي يراكمها المغرب على جميع المستويات”.

وأضاف الوزير في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردا على تطاول قناة العسكر الجزائري الشروق، على ملك البلاد، “كان من المتوقع أن يشن إعلامه حرب إشاعات مغرضة على بلادنا، لكن أن يصل الحد إلى المس برموزنا الوطنية وعلى رأسها ملكنا المفدى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فهذا ما نستنكره بشدة ولن نقبله بالمرة، لأننا وككل المغاربة، متشبتون بشعارنا الخالد “الله، الوطن، الملك”.