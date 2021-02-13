المغاربة يردون على وقاحة النظام الجزائري: إلا ملكنا !

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي غليان كبير، بسبب التصرف الأرعن الذي أظهرته قناة الشروق التابعة للنظام الجزائري، المهووس بكره المغرب ملكا وشعبا، حين صورت الملك في صورة كرتونية.

وطالبت شريحة كبيرة من المغاربة، برد حاسم وقوي على تصرف القناة الجزائرية، فيما ذهب الكثير منهم أبعد من ذلك وطالب بقطع العلاقات مع النظام العسكري الجزائري، الذي تجاوز كل الحدود منذ تفجر أزمة معبر الكركرات، إذ لم يتقبل الموقف المغربي الحاسم، والذي أنهى مع وجود مرتزقة بوليساريو في المعبر.

واعتبر المغاربة أن تصرف النظام الجزائري، يؤكد مجددا العقدة المغربية، التي باتت مرضا لجنرالات هذا البلد، لحد نسيان المعاناة الاجتماعية الحقيقية التي يوجد عليه ملايين الجزائريين، من نقص حاد في المواد الغذائية الأولية، وتدهور واضح في مستوى عيشهم، ما دفع الكثير منهم للخروج في مسيرات احتجاجية غاضبة في مدن كثيرة، قابلها النظام الجزائري بالقمع والاعتقالات.

والأكثر من ذلك، فإن الوضع الصحي الذي بات عليه الرئيس عبد المجيد تبون، والذي بات يجد صعوبة حتى في الوقوف على رجليه، وسفره المتكرر لألمانيا لتلقي العلاج، أصبح يؤرق النظام العسكري الجزائري، وكان لزاما عليه البحث عن سبيل لإلهاء الشعب عن هذا المشكل الكبير، بتهريبه إلى المغرب بإثارة الفتنة، مستعملا وسائل إعلامه الخاصة، التي ضربت كل أخلاقيات الصحافة عرض الحائط.