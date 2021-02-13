وقاحة الشروق تفضح محنة الجنرالات

علقت ياسمين الحسناوي، الخبيرة في ملف الصحراء المغربية على زلة قناة الشروق الجزائرية بأنها تفضح محنة الجنرالات بسبب توالي الانتصارات المغربية، التي تحولت إلى عقدة مزمنة منذ “طرحة ” حرب الرمال واسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، ثم اعتراف86% من دول أعضاء الأمم المتحدة بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وسجلت الحسناوي أن دول العسكر أصابها السعار بعد اعتراف أكثر من 44 دولة في الاتحاد الافريقي بمغربية الصحراء، و فتح اكثر من 15 قنصلية في الصحراء المغربية، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء و هذا لا رجعة فيه. لأنه قرار دولة و مؤسسات و ليس قرار رجل.

وقالت الأستاذة الزائرة في الجامعات الأمريكية أن النظام المتحكم في نفط الشعب الجزائري وصل مرحلة الهلوسة بعد إلغاء الاستفتاء كليا في جميع قرارات مجلس الأمن و تبني حل سياسي توافقي يتماشى مع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، إذ لم تذكر كلمة استفتاء في أكثر من30 قرار، إضافة إلى اعتراف أعضاء مجلس الأمن أن الجزائر هي من تعرقل مسار تسوية هذا النزاع المفتعل، و ربح المغرب موقعة الكركارات التي تعتبر منطقة مغربية و سلمت للمينورسو لمراقبة مخاطر و تهديدات الأمن و السلم في المنطقة.

وأشارت الحسناوي إلى أن بايدن خيب آمال الجنرالات عندما دعا بيان للخارجية الأمريكية رعاياها بتجنب السفر إلى الجزائر و اعتبرت أن الجزائر مصنفة ضمن الدول الغير الآمنة والمعرضة تحت التهديد الإرهابي.

ي.ق