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خبير إسباني يجر بوليساريو للقضاء بعد تهديده بالقتل
تلقى بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الخبير السياسي الإسباني المعروف بمواقفه المدافعة عن مغربية الصحراء تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أطلقها عنصران من البوليساريو .
وقد قام ألتاميرانو الذي انتابه الخوف والهلع جراء الطبيعة العدوانية والإجرامية لهذه الممارسات بتقديم شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة .
وأكد محامي إغناسيو ألتاميرانو في شكايته أن ” هذه الوقائع هي في غاية الخطورة لأنها تشكل تهديدات حقيقية وبالغة الخطورة ضد موكلي ألتاميرانو المهدد بالقتل ” مشيرا إلى أن مواقف وتصريحات الخبير السياسي الإسباني بشأن قضية الصحراء المغربية هي من تقف وراء ردة فعل هذين العنصرين من البوليساريو .