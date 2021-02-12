أبو جاد ينفصل عن زوجته

أثار “اليوتوبر” المغربي عبد الله أبو جاد، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن، بشكل رسمي، عن انفصاله عن زوجته سارة أبو جاد، والتي تعتبر أيضا من أشهر المؤثرات وتحظى بمتابعة كبيرة.

وأعلن عبد الله الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إذ نشر “ستوري” رد من خلاله على رسائل متابعين سألوه عن سبب عدم ظهوره مع سارة في الآونة الأخيرة، ليؤكد أنه انفصل عن سارة، وأنه يتمنى لها كل الخير في حياتها.

ومن جهتها، لم تعلق سارة على الموضوع، إذ اكتفت بنشر “ستوريات”، على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” تجمعها مع ابنها الرضيع، مع الحرص على حذف جميع الصور التي تجمعها بعبد الله، وهي الخطوة نفسها التي قام بها الأخير.

وذهب بعض النشطاء إلى القول إن إعلان الطلاق، ربما خطوة لإثارة الجدل وحتى تسلط عليهما الأضواء، سيما أنها خفت عنهما خلال الفترة الأخيرة.

إ. ر