برمجة خاصة للرجاء بسبب كأس الكنفدرالية

الجامعة تفسح المجال أمام الفريق الأخضر لإجراء الدور المؤهل للمجموعات

اضطرت لجنة البرمجة إلى تأخير مباراتين للرجاء الرياضي في البطولة، خلال الدورات المقبلة، لتفادي الوقوع في مشاكل جديدة مع مسؤولي الفريق الأخضر، بسبب مشاركته في الدور ما قبل المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، ومواجهته للاتحاد المنستيري التونسي، في 14 و21 فبراير الجاري.

وفي الوقت الذي تنطلق فيه مباريات الجولة السادسة السبت المقبل، بإجراء مباراتين، سينتظر الرجاء إلى الأربعاء المقبل للرحيل للرباط لمواجهة الجيش الملكي، بسبب استقباله الاتحاد المنستيري الأحد المقبل بملعب محمد الخامس، لحساب ذهاب الدور الفاصل في كأس «كاف».

ولحساب الجولة السابعة من البطولة، والتي تنطلق في 19 فبراير الجاري، فإن الرجاء سيلعب في 25 من الشهر نفسه أمام اتحاد طنجة، بسبب سفره لتونس لإجراء مباراة الإياب.

بالمقابل، برمجت اللجنة نفسها مباراة الرجاء وسيدي قاسم، لحساب ثمن نهاية كأس العرش، في 3 مارس المقبل، في الخامسة عصرا.

ويحتل الرجاء صدارة البطولة، برصيد 13 نقطة، بعد لعبه خمس مباريات، فاز في أربع منها أمام سريع وادي زم ومولودية وجدة ونهضة بركان وشباب المحمدية، وتعادل في واحدة بملعب الفتح الرياضي، ولم يعرف الخسارة بعد.

العقيد درغام