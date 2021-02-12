كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يعود عبد الإله الحافظي وسفيان رحيمي وأنس الزنيتي ونوح السعداوي ومحمد المكعازي إلى تداريب الرجاء الرياضي، غدا (الخميس)، بعد راحة يومين.

وسيخضع اللاعبون لبعض الفحوصات الطبية الروتينية، قبل الانضمام إلى استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، الأحد المقبل، لحساب ذهاب الدور ما قبل مجموعات كأس «كاف».

الوداد الرياضي

شارك محمد أوناجم، أول أمس (الاثنين)، في أول حصة تدريب رفقة الفريق الأحمر، استعدادا لمباراة كايزر شيفز، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، السبت المقبل.

ولقي أوناجم، استقبالا حافلا من إدارة الوداد، إذ هنأه المدرب فوزي البنزرتي على اختياره العودة لفريقه السابق، معارا من الزمالك إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

نهضة بركان

أثار خبر ترشح حكيم بن عبد الله، رئيس نهضة بركان، وكيلا للائحة خلال الانتخابات المقبلة، جدلا وسط مكونات الفريق، بسبب رفض جلها إقحام النادي في المشاكل السياسية. وعلمت «الصباح»، أن الرافضين لترشح بن عبد الله رفقة أحد الأحزاب السياسية، متخوفون من تأثير ذلك على الفريق، سيما أن التشريعات الوطنية والدولية تمنع الجمع بين السياسة والرياضة.

مولودية وجدة

منح الفرنسي كازوني، مدرب وجدة، اللاعبين إسماعيل خافي وعبد الله خفيفي، ثلاثة أيام راحة، قبل العودة لاستئناف التداريب الجماعية للمولودية، تحضيرا لمباراة شباب المحمدية، الأحد المقبل، بملعب البشير، لحساب الدورة السادسة من البطولة. ويغيب أدم النفاتي عن المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الزامبي، في ربع نهاية «الشان».

شباب المحمدية

تعاقد شباب المحمدية لكرة القدم مع مستشهر جديد، يتعلق الأمر بشركة «درينكس»، المتخصصة في تسويق المياه.

وينتظر أن يحمل الفريق علامة الشركة على أقمصته بداية من مباراة مولودية وجدة في الدورة المقبلة (6) من بطولة القسم الأول لكرة القدم.

ويواصل شباب المحمدية تداريبه العادية، بواقع حصة في اليوم.