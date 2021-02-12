“الطاس” يحتج على الجامعة

استغرب مصدر بالاتحاد البيضاوي قرار لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية، التي حددت الأربعاء المقبل، موعدا لإجراء مباراته أمام الكوكب المراكشي، لحساب الجولـــــة العاشـــــرة مــــن بطولة القسم الثاني.

وسيقطع “الطاس” حوالي عشرين ساعة من الطيران، للوصول إلى زامبيا، إضافة إلى مسافة عبر الحافلة، لمواجهة ناكانا الأحد المقبل، بداية من الثانية بعد الزوال، لحساب سدس عشر نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على أن يعود مساء اليوم ذاته إلى المغرب، قاطعا المسافة ذاتها، ليجد نفسه مضطرا وسط الأسبوع للتوجه إلى مراكش، لمواجهة الكوكب المحلي لحساب البطولة، على أن يستضيف نهاية الأسبوع ذاته، ممثل زامبيا في المنافسة القارية.

وكشف مصدر “الصباح” أن “الطاس” الذي يمثل كرة القدم الوطنية في المنافسة القارية، لا يمكنه التوجه من المطار صوب مراكش، لخوض مباراة في البطولة.

وحسب المصدر ذاته، فإنه على الجامعة توفير الظروف المناسبة لممثلي المغرب في البطولات القارية، مستدركا”السفر إلى زامبيا متعب، وسنكون ملزمين كذلك بخوض مباراة الإياب أمام ناكانا ثلاثة أيام بعد مواجهة الكوكب، وهذا أمر غير منطقي، لذلك نطالب بإعادة النظر في البرمجة”.

وتعرض الاتحاد البيضاوي، منذ انطلاقة الموسم الجاري، إلى ضغوطات تحكيم، وهدد بمقاطعة البطولة، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

ويسافر الاتحاد البيضاوي، اليوم (الأربعاء)، إلى زامبيا، لخوض مباراة لحساب ذهاب دور سدس عشر نهاية كأس الكنفدرالية أمام ناكانا.

نور الدين الكرف