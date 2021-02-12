“وقتاش” جديد ميكري

أطلق الفنان المغربي نصر ميكري، جديدا غنائيا جديدا تحت عنوان “وقتاش” وهو العمل الذي قام بتنزيله عبر قناته الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات العالمي “يوتوب”.

وقام ميكري بتلحين وتوزيع الأغنية الجديدة وهي من كلمات والده الفنان الراحل حسن ميكري، فيما تولى الفنان “كاميكاز” إخراج الكليب الخاص بها.

وتأتي أغنية “وقتاش” بعد أغنية “جات ومشات”التي أصدرها قبل أشهر، ثم بعد نجاح إبداعه الموسيقي الغنائي “الوداع” الذي أهداه نصر ميكري لروح والده الراحل الفنان حسن ميكري.

تجــدر الإشــارة إلــى أن نصر ميكري استغل فترة الحجر الصحي مــن أجـل كتابة واعداد عدد من الأعمال الغنائية، التي سترى النور قريبا، هذا الى جانب التحضير لفيلم سينمائي وثائقي، سيوثق حياة الموسيقار الراحل حسن ميكري وكذا مساره الفني الحافل.

ع. م