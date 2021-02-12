ضربة أخرى للألعاب الأولمبية

بايدن قال إنه لم يقرر بعد في مشاركة بلاده بسبب الظروف الصحية

صدم جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد، اللجنة الدولية الأولمبية، بالقول إنه غير متأكد من مشاركة بعثة منتخب بلاده في ألعاب طوكيو الصيف المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بايدن في تصريح نقلته قناة “ويست وود وان”، أنه لم يتخذ القرار بعد بخصوص مشاركة البعثة الأمريكية، مبرزا أنه لا يعرف هل ستنظم الألعاب أم لا في ظل الظروف الصحية الحالية الصعبة، ومطالبا بالاحتكام للعلم في اتخاذ القرار.

وأوضح الرئيس الأمريكي في التصريح نفسه، أن قرار المشاركة في الألعاب ليس بيده، منوها برئيس الوزراء الياباني.

وأضاف “آمل أن نتمكن من اللعب، وأن يكون ذلك ممكنا ، لكن لم يتبين ذلك بعد”، مشددا على أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، يبذل مجهودات كبيرة من أجل تنظيم ألعاب آمنة وفي ظروف جيدة.

وكانت أمريكا من بين الدول التي عارضت إقامة الألعاب العام الماضي، وضغطت بغية تأجيلها رغم رفض اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسبق للجنة المنظمة التأكيد على أنها تعمل بجد بغية توفير ظروف آمنة للبعثات المشاركة في أكبر تجمع رياضي عالمي، في وقت تصر فيه اللجنة الدولية على أن تأجيلا جديدا للألعاب يعني إلغاءها.

وتكبدت اليابان خسائر قياسية جراء تأجيل الألعاب السنة الماضية، فيما تعيش حكومة البلاد تخبطا بخصوص تنظيم المسابقة من عدمها، إذ ترى وزارة الصحة أن الأمر صعب في ظل الظروف الحالية، فيما يصر رئيس الوزراء على إقامتها، ولو بحضور جمهور محدود.

العقيد درغام