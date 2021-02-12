اعتقال معنف ״كوميسير״

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بإقليم شيشاوة، ضواحي مراكش، أخيرا، بمتابعة شخص في حالة اعتقال، من أجل إهانة وتعنيف موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم، وحيازة واستهلاك المخدرات، وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وأفاد مصدر مطلع أن المتهم جرى اعتقاله من قبل رجال الأمن بشيشاوة، بسبب خرقه حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا تفاديا لانتشار وباء كورونا، إذ كان يتجول دون ارتداء الكمامة الواقية، وأثناء تفتيشه ضبطت بحوزته كمية من مخدر “الشيرا”.

وأضاف المصدر أن الموقوف رفض مرافقة عناصر الأمن إلى الدائرة الأمنية، إذ دخل في شنآن معهم، قبل أن يعمد إلى تعنيف رجل أمن برتبة عميد.

وأوضح المصدر ذاته، أن رجل الأمن أصر على متابعة الموقوف، ما جعل الأخير في مواجهة تهمة إهانة وتعنيف موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، بالإضافة إلى خرق حالة الطوارئ وحيازة المخدرات.

عادل بلقاضي (مراكش)