“إيسيسكو” تكشف برنامج احتفالها بعام المرأة 2021

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الأربعاء بالرباط، عن الخطوط العريضة لبرنامجها ونشاطاتها للاحتفال بعام المرأة 2021، والتي تنظمها تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وقال المدير العام لمنظمة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، خلال ندوة صحفية، إن المنظمة اختارت إعلان 2021 عاما للمرأة تقديرا لجهودها وتعزيزا لمكانتها ولما قدمته من تضحيات خلال جائحة (كوفيد-19)، سيما في قطاعات حيوية من قبيل الصحة والتعليم.

وحسب المالك، فإن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار رؤية واستراتيجية عمل (إيسيسكو) الجديدة، والمتضمنة في مخططها 2020-2030، مشيرا إلى أن هذا المخطط العشري يرتكز على توجيهين رئيسيين، أولهما بناء منظومة حضرية مبتكرة وذكية للعالم الإسلامي، وثانيهما تمكين فئة النساء والشباب والأطفال من حقوقهم التربوية والثقافية والتكنولوجية والبيئية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المنظمة أعدت برنامجا طموحا يغطي عام 2021 بأكمله، يرتكز على أربعة محاور تهم المؤتمرات والندوات، والبرامج والمشاريع، والدراسات والجوائز، والمبادرات.

وأشار إلى أن المنظمة تعتزم كذلك تكوين أكبر عدد ممكن من النساء في مجالات اختصاصها، وإنشاء شبكات نسائية متخصصة في مجالات متنوعة، وتعزيز حضور المرأة المسلمة في المحافل الدولية، وتقديم منح دراسية، ودعم برامج لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، والعمل على تقليص نسبة الأمية لدى النساء، علاوة على برامج أخرى.

ويرتقب أن تعطى الانطلاقة الرسمية للاحتفاء بعام المرأة 2021، في 11 مارس المقبل، تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

(و م ع)