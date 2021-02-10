مراكش .. حدائق ماجوريل تجهز مستخدميها بدراجات كهربائية

جهزت مؤسسة حدائق ماجوريل مستخدميها بدراجات كهربائية، مجسدة بذلك إرادتها في الانخراط في استراتيجية إيكولوجية صحية ومستدامة تروم التحسيس بشكل قوي حول التلوث الناجم عن استخدام المركبات الحرارية.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها، أن هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة مع شركة التنقل النظيف والمستدام (إيموب)، مكن مؤسسة حدائق ماجويل من تمويل حيازة هذه الدراجات الصديقة للبيئة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم توزيع حوالي 50 دراجة كهربائية لفائدة مستخدمي هذه المؤسسة قصد التنقل بها مستقبلا بين الشوارع الرئيسية للمدينة الحمراء، مضيفا أن هذه الدراجات تشكل نموذجا يحتذى به في مجال التنمية المستدامة.

وأكد رئيس مؤسسة حدائق ماجوريل، ماديسون كوكس، أن هذه الشراكة مع (إيموب) تروم تحسيس فرق المؤسسة إزاء أهمية العناية بالبيئة والمدينة، معبرا عن أمله في أن تؤثر هذه المبادرة إيجابا، على الأشخاص الآخرين وتحفز من احترام البيئة.

من جانبه، عبر رئيس شركة التنقل النظيف والمستدام (إيموب)، حمزة البارودي، عن امتنانه لمؤسسة حدائق ماجوريل التي أعطت “المثال الفعلي” للالتزام لفائدة البيئة، مذكرا بأن توزيع هذه الدراجات الكهربائية يعد ثاني أكبر عملية بجهة مراكش آسفي، بعد عملية أولى في 2019.

وتشكل الدراجات الكهربائية أحد أنماط النقل الأكثر استخداما بمراكش، بحظيرة تقدر بمئات الآلاف من الدراجات النارية التي تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة الحمراء.

(و م ع)