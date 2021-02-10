اليونسكو: المغرب يجدد التأكيد على التزامه بأهداف عقد المحيطات

جدد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة اليونسكو، سمير الظهر، التأكيد على التزام المغرب بتحقيق أهداف عقد المحيطات التي تتعلق ب”تطوير حلول مبتكرة من أجل دعم علوم المحيطات”.

وفي بيان باسم المغرب ألقاه خلال الدورة ال53 للمجلس التنفيذي للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، الذي عقد من فاتح إلى تاسع فبراير الجاري عبر تقنية الفيديو بسبب السياق الدولي الذي يتسم باستمرار تفشي وباء كوفيد-19، عبر الدبلوماسي المغربي عن دعم المملكة “الكامل” لدور هذه اللجنة ومساهمتها “القيمة” في مجال تحسين الحكامة والتدبير والقدرات المؤسساتية لدولها الأعضاء وكذلك فيما يتعلق بالموارد البحرية والتغيرات المناخية، وعملها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية ، ولا سيما في البلدان النامية.

وذكر الظهر بأن الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، بصفتها راعية لتحالف العقد الذي يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لدعم دور علوم المحيطات في خدمة عقد المحيطات وأجندة 2030 ،كانت قد شاركت في الحدث الافتراضي رفيع المستوى (“محيط جديد شجاع”)، الذي عقد على هامش أشغال المجلس التنفيذي للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات للاحتفال بإطلاق عقد المحيطات.

(و م ع)