أكادير.. إجتماع حول تهيئة القطب الحضري الجديد

ترأس والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة المحلية لتصميم تهيئة القطب الحضري الجديد بأكادير (المنطقة المحادية للملعب الكبير لأكادير).

وأوضح مصدر مسؤول بعمالة أكادير- إداوتنان، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، شكل مناسبة لعرض وتقديم الرؤية الأولية لهذا التصميم من طرف مدير الوكالة الحضرية لأكادير.

وأضاف المصدر أن هذا الإجتماع، الذي شارك فيه، على الخصوص، رئيس مجلس الجهة، وعدد من المسؤولين ورؤساء المصالح الخارجية لعدد من القطاعات، تدارس سبل تهيئة القطب الحضري الجديد بأكادير بالشكل الذي سيجعل منه منطقة بمؤهلات حضرية.

يذكر أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير للفترة 2020 ـ 2024، الذي تم التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويله وتنفيذه خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 4 فبراير من السنة الجارية، تقدر التكلفة المالية الإجمالية لتنفيذه بحوالي 6 ملايير درهم.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يتكون من ستة محاور رئيسية، إلى الارتقاء بمدينة أكادير كقطب اقتصادي متكامل، وقاطرة لجهة سوس ماسة، فضلا عن تكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية.

(و م ع)