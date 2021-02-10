طانطان..قافلة مدرسية للتحسيس بمخاطر استعمال الأنترنت

إنطلقت أمس بطانطان قافلة تحسيسية بمخاطر إستعمال الأنترنت بالمؤسسات التعليمية، تحت شعار ” من أجل سلوك سليم واستعمال آمن للأنترنت”، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للسلامة على الانترنت( Safer Internet Day) الذي يوافق 9 فبراير هذه السنة.

وستستمر هذه القافلة، التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بطانطان بشراكة مع (جمعية نادي العلوم و الإبداع).

لمدة أسبوع.

وتروم القافلة توعية وتحسيس التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بمخاطر التكنولوجيات الحديثة، وكذا تعزيز ثقافة الاستعمال الآمن والمتوازن للأنترنت، من خلال تبسيط وتلقين القواعد الأساسية للأمن المعلوماتي لدى الناشئة.

وقال رئيس مصلحة الشؤون التربوية و تخطيط الخارطة المدرسية بالمديرية الاقليمية للتربية والتكوين بطانطان، سليمة قريشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تنظيم هذه الحملة التي تحظى بأهمية بالغة، لا سيما مع المكانة التي يحلتها الإنترنت في عالم اليوم، حيث ستتم تنظيم ورشات و عروض تقرب التلاميذ من هذا العالم الافتراضي وتعرفهم بمخاطر استعمال الشبكة العنكبوتية.