منظمة الصحة: إصابات كورونا تراجعت عالميا ب 17 في المئة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي إصابات “كورونا” الجديدة تراجعت لرابع أسبوع على التوالي، تزامنا مع انطلاق عمليات التطعيم ضد الفيروس.

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات الجديدة تراجع بواقع 17 في المئة إلى 3.1 مليون إصابة في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى تسجله منذ 15 أسبوعا.

وذكرت المنظمة أنه بالرغم من أن العديد من الدول لا تزال تشهد أعدادا متزايدة من الحالات؛ فإن الاتجاه على المستوى العالمي كان مشجعا.

وشددت على أن “كافة الأقاليم أبلغت عن تراجع في الإصابات، وأن خمسة أقاليم من ستة سجلت تراجعا بأكثر من 10 في المئة”.

كما انخفض عدد الوفيات الجديدة لثاني أسبوع على التوالي بنحو 10 في المئة؛ إذ تم الإبلاغ عن 88 ألف وفاة، وفق بيانات المنظمة.

وتم إعطاء أكثر من 135 مليون جرعة لقاح في العالم بحسب تعداد أجرته وسائل اعلامية.

وحتى الآن بدأت 90 دولة أو منطقة حملات التلقيح لكن حوالي جرعتين من أصل ثلاثة (64 في المئة) أعطيت في دول ذات “مداخيل عالية” (بحسب تصنيف البنك الدولي) ولا تضم سوى 16 في المئة من سكان العالم.