العيون…تدشين مركز دعم التفتح لدى الأطفال والشباب

جرى، اليوم الأربعاء بالعيون، تدشين مركز دعم التفتح لدى الأطفال والشباب، كفضاء يشحذ طاقات النشء ويؤطرها لما فيه صلاحها باعتبارها فئة تشكل عماد المستقبل وسند التنمية.

ويتوخى المركز، الذي رصدت له المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، وبتناغم مع محورها الرابع الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، غلافا ماليا قدره مليون و592 ألفا و664 درهما، محاربة الهدر المدرسي.

ولتحقيق هذا الهدف، يتأسس عمل المركز الذي دشنه والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، بحضور رئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد، على الدعم التربوي في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات، وتعزيز الأنشطة المدرسية الموازية من قبيل المسرح والموسيقى والتواصل، إضافة إلى السينما المدرسية والأنشطة الرياضية والثقافية.

ويضم المركز، الذي أنجز بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون – الساقية الحمراء وجمعية الابتكار التربوي والتأهيل المهني، أربع فضاءات لتطوير مهارات الشباب، والابتكار التربوي، والدعم التربوي في اللغة الفرنسية والرياضيات، والإنتاج الرقمي والسمعي البصري للشباب.

وقال رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، مسعود داليا، إن مركز دعم التفتح لدى الأطفال والشباب يندرج في إطار تنزيل روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، خاصة محورها الرابع الهادف إلى الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.