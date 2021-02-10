تخليف 1400 هكتار من شجر الأركان بإقليم كلميم

تشكل المشاريع المتعلقة بتخليف شجر الأركان بإقليم كلميم نموذجا للجهود المبذولة، بفضل العمل التشاركي بين المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مع مجموعة من الفاعلين المحليين والمتدخلين، للمحافظة على هذه الشجرة المستوطنة وبهدف استدامة الثروة الغابوية الوطنية.

وقد تم، وفق المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تخليف ما مجموعه 1400 هكتار من شجر الأركان بإقليم كلميم خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 الى الآن.

ومن المشاريع الرائدة والنموذجية في هذا المجال، مشروع تخليف شجر الأركان في محيط الجماعة الترابية تكانت (دائرة بويزكارن إقليم كلميم)، الذي تنفذه المديرية ، في إطار برامج المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (العيون) المتعلقة بإحياء النظم الإيكولوجية الغابوية المستوطنة والمحلية كالطلح و نخيل الصحراء الأكان، والتي تبلورها على أرض الواقع مع المديريات الإقليمية.

وتكتسي هذه العملية أهميتها على اعتبار توفر إقليم كلميم، وفق معطيات أكدها المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بكلميم أنوار جوي، ، أن الأركان يشكل 88 في المائة من التشكيلات الغابوبة بالإقليم التي تقدر ب 31 ألف و700 هكتار، والمكونة بالإضافة الى الأ ركان من شجر العرعار المغربي (5 في المائة) وشجر الطلح الصحراوي (6 في المائة) وتشكيلات ماكارونيزية من أصناف ثانوية مرافقة لشجر الأركان.