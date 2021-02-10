بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها على تراجع طفيف

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف، بعد تسجيل مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس انخفاضا ب0.05 في المئة لكل منهما.

وهكذا، سجل مازي وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم، 11.645.28 نقطة، في حين سجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على اساس مستمر 9.492.79 نقطة.

وسجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20” ،(MSI20)، الذي يعكس حصيلة أسهم 20 شركة الأكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء، تراجعا ب0.05 في المئة، محققا 949,61 نقطة،

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 0.03 في المائة، مسجلا 10.656,33 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,07 في المائة، مسجلا 9.989,17 نقطة.

من جهته، حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” شبه استقرار ب+0.02 في المئة محققا 891,46 نقطة.

وعلى مستوى القيم، استهل طوطال المغرب الجلسة الصباحية على رأس قائمة الخاسرين، ب(-1.16 في المئة)، متبوعا بأراضي كابيتال (-1 في المئة) والتجاري وفا بنك (-0.70 في المئة).