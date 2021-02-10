حملة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال خاصة بطب العيون

نظم المستشفى الإقليمي بأزيلال أمس (الثلاثاء) حملة طبية خاصة بطب العيون تحت إشراف أطباء أخصائيين في طب العيون وأطر تمريضية بالمستشفى.

واستهدفت هذه الحملة 27 من المستفيدين بإقليم أزيلال والمتواجدين ضمن لائحة انتظار المستشفى.

وتعد هذه الحملة الخامسة من نوعها ضمن سلسلة حملات طبية مستهدفة ينظمها المستشفى منذ دجنبر الماضي وتهم عددا من التخصصات الطبية.

وستستمر هذه الحملات المستهدفة إلى غاية أواخر أبريل المقبل وستهم مختلف المجالات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة.

وقد أجريت هذه الحملة في إحترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد والطوارئ الصحية.