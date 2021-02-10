عقد شراكة بين مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم و”لاماب”

وقعت وكالة المغرب العربي للأنباء ومؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، الثلاثاء بالرباط، عقد شراكة يتعلق بالترويج لحملة “نسمع” لزراعة قوقعة الأذن، والتي ستنطلق يوم الجمعة 12 فبراير بمدينة مراكش.

ويروم عقد الشراكة، الذي وقعه المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، ومدير مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، الحسين الحصيني، ضمان تغطية إعلامية واسعة لفائدة حملة “نسمع”، وذلك من خلال فريق مخصص لتغطية هذا الحدث. كما ينص على إنتاج وكالة المغرب العربي للأنباء، باعتبارها شريكا إعلاميا، شريطا مؤسساتيا مخصصا للحملة السالفة الذكر.

وأكد الحصيني، في تصريح للقناة الإخبارية للوكالة (M24)، أن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة لكونها ستتيح مواكبة إعلامية للبرنامج الوطني لزراعة قوقعة الأذن لفائدة الأطفال الصم.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بتعاون مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة ومؤسسة التعاون الوطني، سيستفيد منه أزيد من 800 طفل من ذوي الإعاقة السمعية.

وتعد مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، التي تأسست سنة 1968 من قبل “ليونس كلوب” بالرباط، مؤسسة تربوية متخصصة، ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء.

وتستقبل هذه المؤسسة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و 18 سنة من ذوي الإعاقة السمعية، والذين تؤمن لهم تعليما تكنولوجيا أو مهنيا حسب مسارهم الشخصي، وذلك من روض الأطفال إلى البكالوريا.