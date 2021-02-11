18 مليون جرعة في الطريق

قال سمير مبشور، نائب رئيس مجموعة «سامسونغ بيولوجيكس»، ومهندس صفقات اللقاح بالمملكة، إن الحملة الوطنية للتلقيح لن تتعثر، كما هو الأمر بالنسبة إلى بعض الدول الأوربية وأمريكا اللاتينية وكندا، مشددا على أن حاجيات المملكة من اللقاح، ستكون متوفرة في الوقت المحدد، وأن ملايين الجرعات في طريقها إلى المغرب. وكشف مبشور، في لقاء تلفزيوني، أن المغرب سيستقبل شحنة لقاحات، يصل عددها إلى 18 مليون جرعة، تكفي لتلقيح 9 ملايين شخص، في الأسبوع الجاري، وهو ما سيفتح باب التطعيم أمام فئات أخرى، فرغم أن جزءا من هذه الشحنة، سيخصص للصفوف الأمامية، في إطار الجرعة الثانية، إلا أنها كافية لتشمل فئات أخرى، يرتقب الإعلان عنها في القادم من الأيام من قبل وزارة الصحة.

من جهة أخرى، أوضح مبشور، أن الأسابيع المقبلة كفيلة بحصول المغرب على حاجياته من اللقاح، وأن هدف التمنيع الجماعي ليس بعيد المنال، مؤكدا أنه في حدود مارس أو بداية أبريل المقبلين، ستتسلم المملكة العدد الإجمالي من الجرعات، الذي تم التوقيع عليه في صفقة الشركة البريطانية «أسترازينيكا»، والذي يصل إلى 25 مليون جرعة، أما باقي الجرعات فستكون من لقاح «سينوفارم» الصيني.

عصام الناصيري