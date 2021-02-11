رسالة رياضية: دروس “الشان”

يسمح تتويج المنتخب المحلي ببطولة إفريقيا بعدة قراءات. لنتأمل:

أولا، المشاريع المكتملة وحدها تنجح في كرة القدم العصرية، وبما أن جميع الظروف توفرت للمنتخب الوطني، من المدرب إلى الطباخ، فإنه عاد باللقب، صحيح يبقى هامش غير متحكم فيه في كرة القدم، لكن حيز الصدفة والحظ يضيق يوما بعد يوم.

هذه رسالة إلى رؤساء الأندية، لمراجعة أسلوب الحكامة في تسيير أنديتهم، من أجل أن يكونوا حملة مشاريع واستثمارات وبرامج، وليسوا مدبرين للشؤون اليومية فقط، كما أنها رسالة إلى رؤساء الجامعات الرياضية الأخرى التي تقف متفرجة على موت الرياضات التي تشرف عليها.

ثانيا، نجاح الحسين عموتة، وقبله جمال سلامي وامحمد فاخر وعبد القادر يومير في الفوز بألقاب خارجية، ونجاح بعض المدربين المغاربة القلائل، يفرض طرح سؤال واضح: لماذا هؤلاء بالضبط؟

فهؤلاء عرفوا كيف يزاوجون بين الدراسة وممارسة كرة القدم عندما كانوا لاعبين، ولما ولجوا مجال التدريب دخلوه بمستوى دراسي ومعرفي غني، الأمر الذي أسعفهم في النجاح في مهنة أصبحت تؤمن بالعلم والبحث العلمي، أكثر من أي وقت مضى.

فالجميع يعرف أن اللاعب المغربي يهمل الدراسة، أو لا يستطيع الجمع بينها وبين كرة القدم، لذا قد يكون لاعبا ناجحا، لكن يصعب عليه أن يكون كذلك عندما يصبح مدربا، حتى لو جمع كل الدبلومات والرخص المطلوبة.

ثالثا، دورة الكامرون لم تنصف لاعبين شبابا عانوا كثيرا في بداية مسارهم الكروي رفقة أنديتهم الأصلية، وفي مقدمتهم سفيان رحيمي (الرجاء) وعبد المنعم بوطويل (الجيش الملكي)، بل جعلتهما يوصلان رسالة إلى الشباب حول تدبير الصعاب، والإصرار على الوصول إلى الهدف، وهي أمور صارت ضرورية في تكوين اللاعب الحالي، فلاعبون كثر ضاعوا في بداية الطريق، بفعل الاستسلام المبكر، وغياب الحافز، وهشاشة المحيط، وما أكثرهم.

عبد الإله المتقي